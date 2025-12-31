Новини

Лідер військового перевороту у Гвінеї Мамаді Думбуя переміг на президентських виборах, які відбулися 28 грудня.

Про це повідомляє міжнародне арабське медіа Al Jazeera.

Попередні результати показали, що Думбуя набрав 86,72% голосів, тож другого туру не буде. Це перші президентські вибори у країні після військового перевороту 2021 року.

Загалом у виборах брали участь дев’ять кандидатів. Водночас ключові опозиційні лідери перебували або перебували за кордоном, або їх не допустили до голосування. Верховний суд Гвінеї має до восьми днів, щоб затвердити результати, якщо не надійдуть скарги.

Мамаді Думбуя захопив владу у 2021 році, усунувши тодішнього президента Альфу Конде. Після перевороту він заявляв, що військові не братимуть участі у виборах. Однак у вересні 2025 року в країні провели референдум, який дозволив офіцерам балотуватися і збільшив президентський термін з пʼяти до семи років.

Правозахисні організації та ООН повідомляли про тиск на опозицію, обмеження політичної діяльності та проблеми зі свободою медіа під час виборчої кампанії.

Думбуя здобув освіту у Франції та служив у Французькому іноземному легіоні. У 2018 році він повернувся на батьківщину і став командиром бійців спецпризначення, дослужившись до звання полковника.

Військові перевороти у Гвінеї

Відтоді як у 1958 році Гвінея отримала незалежність від Франції, у країні було вже три «беззмінні лідери» та три військові перевороти.

У листопаді 2020 року Альфа Конде втретє став президентом країни — завдяки поправкам до Конституції, які схвалили на референдумі 22 березня 2020 року. Це спровокувало масові протести — народ і опозиція вимагали відставки Конде, скасування поправок і заявляли про фальсифікації.

Протести жорстоко придушували — загинули десятки людей. Режим Конде називали авторитарним, але сам президент заявляв, що відновив країну. Гвінея при цьому залишається однією з найбідніших у світі.

Вранці 5 вересня 2021 року в центрі Конакрі почалися перестрілки. Військові оточили президентський палац і перекрили єдиний міст префектури Калум, у якій розташовані майже всі урядові установи й посольство Франції. Згодом бійці спецпризначення заарештували президента Альфу Конде, який «обнулив» свої президентські терміни.