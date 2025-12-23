Мінʼюст США оприлюднив нову порцію «файлів Епштейна». Цього разу в них йдеться про Трампа

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністерство юстиції США опублікувало нову добірку з документів, повʼязаних із покійним сексуальним злочинцем фінансистом Джеффрі Епштейном. Серед іншого, в них згадується президент США Дональд Трамп.

Про подробиці пише The Wall Street Journal.

Серед документів є лист, адресований Ларрі Нассару — колишньому лікарю американської жіночої збірної з гімнастики, засудженому за розбещення дітей. Лист проштампували через три дні після смерті Епштейна 10 серпня 2019 року. Співробітники вʼязниці, в якій перебував Епштейн, отримали листа, коли пошта повернула його.

У 2023 році Associated Press писало, що Епштейн надсилав листа Нассару, коли вони обоє сиділи у вʼязницях. Його зміст тоді не публікували.

У листі фінансист натякає на своє самогубство і пише, що обрав «короткий шлях додому» і що їх з Нассаром обʼєднувала любов і турбота до молодих дівчат. Далі Епштейн пише, що цю любов поділяє і «наш президент». На той час президентом США був Трамп.

«Коли проходила молода красуня, він [президент] любив хапати за промежину, тоді як ми в підсумку хапаємо їжу в їдальнях системи. Життя несправедливе», — йдеться в листі.

В інших документах йдеться, що в 1993—1996 роках Трамп щонайменше вісім разів літав приватним літаком Епштейна. Принаймні на чотирьох з цих рейсів була засуджена до 20 років увʼязнення спільниця Епштейна Гіслейн Максвелл. На двох з цих рейсів були жінки, які можуть бути свідками у справі проти Максвелл.

Також серед матеріалів є електронний лист 2021 року, в якому описується фотографія Трампа і Максвелл з телефону, що належить головному раднику Трампа у 2017 році Стіву Беннону. Однак додану до листа фотографію піддали цензурі, зафарбувавши чорним.

U.S. Department of Justice

У Мінʼюсті заявили, що в документах є «неправдиві та сенсаційні» заяви проти президента Трампа, які подали до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

18 грудня американські демократи опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

На скриншоті — листування, у якому йдеться про надсилання дівчат «клієнтам» за гроші. В одному з повідомлень згадується дівчина віком 18 років, вказано її фізичні параметри та країну виїзду — Росія.

19 грудня Мінʼюст США опублікував першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, багато світлин відомих людей. На багатьох з них — 42-й президент США Білл Клінтон. Також на фото актори Кевін Спейсі і Кріс Такер, співаки Майкл Джексон та Мік Джаггер з групи Rolling Stones, колишній британський принц Ендрю і його колишня дружина Сара Фергюсон, мільярдер Річард Бренсон та ілюзіоніст Девід Копперфільд, який обіймається з засудженою спільницею Епштейна Гіслейн Максвелл.

Пізніше виявилось, що одне з фото, де зображені Майкл Джексон, Білл Клінтон та Діана Росс, давно відоме. Його зробили у 2002 році на заході зі збору коштів для Демократичної партії. Люди, чиї обличчя приховали на фото, — це син Росс та син і донька Джексона. Соцмережа X завдяки зауваженням користувачів додала плашку, що це фото не нове і не повʼязане зі справою Епштейна.

Президента Дональда Трампа на фото немає. Його зображення зʼявляється лише серед світлин, які Епштейн зберігав у шухляді та в рамці на столі: там чоловіки стоять разом з Максвелл і майбутньою дружиною Трампа Меланією. Деякі демократи вже розкритикували публікацію як надто обмежену.