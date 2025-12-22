Мінʼюст США повернув фото з Трампом до «файлів Епштейна». А одна зі світлин із Майклом Джексоном і Біллом Клінтоном виявилась давно відомою

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністерство юстиції США повернуло світлини з президентом США Дональдом Трампом до опублікованих файлів, які повʼязані з нині покійним сексуальним злочинцем фінансистом Джеффрі Епштейном. Там пояснили, що після перевірки дійшли висновку, що вони не становлять загрози розголосу конфіденційної інформації про жертв.

Про це пише The Guardian.

Першу партію з тисяч файлів опублікували 19 грудня, а вже наступного дня з них зникли щонайменше 16. На світлинах зображені фото з чинним президентом США Дональдом Трампом, які Епштейн зберігав у шухляді, а також у рамці на столі: на них Трамп стоїть поруч з Епштейном, своєю майбутньою дружиною Меланією Трамп і засудженою спільницею Епштейна Гіслейн Максвелл.

Також стало відомо, що одна зі світлин, де зображені покійний співак Майкл Джексон, 42-й президент США Білл Клінтон та співачка Діана Росс, раніше вже була відома. На ній зображені син Росс та діти Майкла Джексона, чиї обличчя Мінʼюст приховав як неповнолітніх.

Заступниця прессекретаря Білого дому Ебігейл Джексон опублікувала в X це відредаговане фото з підписом, що люди, чиї обличчя приховали, це «жертви та/або неповнолітні». Це викликало критику в соцмережах і звинувачення у спробах фальсифікувати, хто дійсно зображений на фото.

Соцмережа X завдяки зауваженням користувачів додала плашку, що це фото не нове і не повʼязане зі справою Епштейна.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

18 грудня американські демократи опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

На скриншоті — листування, у якому йдеться про надсилання дівчат «клієнтам» за гроші. В одному з повідомлень згадується дівчина віком 18 років, вказано її фізичні параметри та країну виїзду — Росія.

19 грудня Мінʼюст США опублікував першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, багато світлин відомих людей. На багатьох з них — 42-й президент США Білл Клінтон. Також на фото актори Кевін Спейсі і Кріс Такер, співаки Майкл Джексон та Мік Джаггер з групи Rolling Stones, колишній британський принц Ендрю і його колишня дружина Сара Фергюсон, мільярдер Річард Бренсон та ілюзіоніст Девід Копперфільд, який обіймається з засудженою спільницею Епштейна Гіслейн Максвелл.

Президента Дональда Трампа на фото немає. Його зображення зʼявляється лише серед світлин, які Епштейн зберігав у шухляді та в рамці на столі: там чоловіки стоять разом з Максвелл і майбутньою дружиною Трампа Меланією. Деякі демократи вже розкритикували публікацію як надто обмежену.