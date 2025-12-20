Мінʼюст США опублікував першу партію «файлів Епштейна». На фото Білл Клінтон, Майкл Джексон, принц Ендрю, а от Трампа немає

Новини

Міністерство юстиції США опублікувало першу добірку з документів, повʼязаних із покійним сексуальним злочинцем фінансистом Джеффрі Епштейном. Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі з метою «зберегти конфіденційність жертв», є десятки світлин відомих особистостей. Ось деякі з них.

Президента Дональда Трампа на фото немає. Його зображення зʼявляється лише серед світлин, які Епштейн зберігав у шухляді: там чоловіки стоять разом з Максвелл і майбутньою дружиною Трампа Меланією. Деякі демократи вже розкритикували публікацію як надто обмежену.

18 грудня американські демократи опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

На скриншоті — листування, у якому йдеться про надсилання дівчат «клієнтам» за гроші. В одному з повідомлень згадується дівчина віком 18 років, вказано її фізичні параметри та країна виїзду — Росія.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.