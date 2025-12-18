У США оприлюднили нові матеріали з маєтку Епштейна — серед них паспорт українки

Новини

Демократи в комітеті з нагляду Палати представників США опублікували нові фотографії з маєтку фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. Серед знімків — фото українського паспорта жінки.

Про це повідомляє CNN.

Загалом комітет оприлюднив п’ять зображень без пояснень. Окрім фото паспорта, серед них знімок американського лінгвіста Ноама Хомського в літаку разом з Епштейном, а також фотографія бізнесмена Білла Гейтса з жінкою, її обличчя приховали.

Також демократи показали скриншот листування, у якому йдеться про надсилання дівчат «клієнтам» за гроші. В одному з повідомлень згадується дівчина віком 18 років, вказано її фізичні параметри та країна виїзду — Росія.

Ще одне фото демонструє жіночу стопу, на якій написали цитату з роману «Лоліта» Володимира Набокова — твору про сексуальну одержимість чоловіка 12-річною дівчинкою. Коли та за яких обставин зробили ці знімки, не уточнюють.

Демократи зазначили, що маєток Епштейна передав ці матеріали без коментарів, а публікують поступово — у міру опрацювання доказів. Загалом законодавці отримали вже понад 95 тисяч зображень. Також у комітеті наголошують, що в усіх публікаціях закривають персональні дані можливих жертв.

Міністерство юстиції США має до п’ятниці оприлюднити власні матеріали розслідування відповідно до закону, ухваленого Конгресом у листопаді.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.