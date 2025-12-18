США схвалили рекордний пакет зброї Тайваню на понад $11 мільярдів
- Світлана Кравченко
Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Тайваню рекордної партії зброї на суму $11,1 мільярда.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони Тайваню.
Таке рішення ухвалили на тлі посилення військового і дипломатичного тиску Пекіну на Тайвань.
Серед зброї, яка ввійшла до нового пакета від США, — системи HIMARS, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius, гаубиці та запчастини для іншого обладнання.
Пакет ще має схвалити Конгрес США. У Пентагоні кажуть, що продаж зброї служить «національним інтересам, економіці та безпеці США».
Водночас Міністерство закордонних справ Китаю висловило обурення. Там кажуть, що продаж зброї Тайваню «серйозно підриває мир і стабільність у Тайванській протоці».
«Допомога Тайваню у збройному протистоянні лише шкодитиме США. Спроби використовувати Тайвань для стримування Китаю приречені на провал», — заявив представник МЗС Китаю Го Цзякун.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше 10. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів середньої лінії в Тайванській протоці.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.
- Цього літа президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів — через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з його очільником Сі Цзіньпіном.