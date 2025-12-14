Арешт судна тіньового флоту РФ, звільнення вʼязнів у Білорусі та держбюджет України на 2026 рік. Головне за тиждень

Новини

Цього тижня Служба безпеки України арештувала в порту Одеси судно тіньового флоту Росії, у Білорусі помилували і звільнили 123 увʼязнених, а президент Володимир Зеленський підписав указ про державний бюджет України на 2026 рік.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

СБУ заарештувала в Одеському порту судно тіньового флоту РФ

Правоохоронці встановили, що власник судна був під санкціями РНБО. Щоб обійти обмеження, він постійно змінював назву корабля і формальних власників у третіх країнах.

Судно виявили в торговельному порту Одеси — воно зайшло під прапором африканської держави, щоб забрати партію сталевих труб. На момент затримання на борту були капітан і 16 членів екіпажу — усі громадяни кількох країн Близького Сходу.

Під час обшуку СБУ вилучила плани рейсів, лоцманські карти, журнали радіозвʼязку з доказами незаконних заходів у кримські порти. На судно наклали арешт і готуються передати його АРМА .

Зеленський підписав проєкт бюджету на 2026 рік

Бюджет передбачає доходи на рівні 2,92 трильйона грн і видатки 4,78 трильйона гривень. Дефіцит бюджету — приблизно 1,9 трильйона гривень, або 18,5% ВВП. 30 мільярдів гривень у бюджет надійде від збільшення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Що стосується видатків, то приблизно половина піде на фінансування сектора безпеки й оборони — це 2,81 трильйона гривень, або 27,2% ВВП. З них 1,3 трильйона гривень — це грошове забезпечення для військовослужбовців.

У бюджеті на 2026 рік уряд вперше з 2023 року передбачив збільшення соціальних стандартів:

мінімальна зарплата — з 8 000 до 8 647 гривень (зростання на 8%);

загальний прожитковий мінімум — з 2 920 до 3 209 гривень (+9,9%);

прожитковий мінімум для працездатних осіб — з 3 028 до 3 328 гривень (+9,9%);

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — з 2 361 до 2 595 гривень (+9,9%).

Лукашенко помилував 123 увʼязнених у Білорусі, серед них 5 українців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 увʼязнених громадян різних країн, 114 з них передали до України.

Помилування стосується засуджених за «шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність». Це громадяни Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії.

Такого рішення досягли в межах домовленостей з Дональдом Трампом. За це США зняли санкції з калійної галузі Білорусі. Перед цим Лукашенко зустрічався зі спецпредставником США Джоном Коулом у Мінську.

ЄС ухвалив рішення безстроково заморозити російські активи

Таким чином, ЄС заборонив будь-яку передачу заморожених російських активів Росії. Також це дає змогу використати ці кошти на користь репараційного кредиту Україні.

Водночас у Євросоюзі наголосили, що рішення тимчасове і буде чинне доти, доки РФ не припинить війну проти України та не загрожуватиме економіці ЄС. Якщо РФ повністю не виплатить компенсацію Україні за завдану шкоду під час війни, €210 млрд російських коштів залишаться в ЄС, повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Дрони ГУР атакували російський літак Ан-26

Безпілотники Головного управління розвідки атакували літак Ан-26 у той момент, коли окупанти готувались до зльоту — влучили в лівий турбогвинтовий двигун. Через це він не зміг злетіти. У ранковому зведенні Генштабу теж йшлося про знищений літак, але там не уточнили, який саме.

Крім того, дрони ГУР спалили дві дороговартісні радіолокаційні системи росіян в окупованому Криму — РЛС «Небо-М» та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала «очима» ворожим комплексам С-300 та С-400.