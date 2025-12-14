Після вбивства командира ХАМАС заявив, що Ізраїль зриває перемир’я

Новини

ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню після вбивства одного з керівників угруповання Раеда Саеда.

Про це заявив головний переговорник ХАМАС Халіл аль Хая, повідомляє Reuters.

Аль Хая підтвердив загибель Саеда у відеозверненні. За його словами, дії Ізраїлю ставлять під загрозу домовленості про перемир’я. Він закликав президента США Дональда Трампа втрутитися і змусити Ізраїль дотримуватися умов угоди.

Вбивство Саеда є найгучнішим з початку перемир’я. У центрі міста Газа відбувся масовий похорон, на який зібралися тисячі його прихильників. ХАМАС уже призначив нового відповідального за військове виробництво керівника.

Джерела в ХАМАС називають його заступником командира збройного крила угруповання. За їхніми словами, Саед раніше очолював батальйон в Газі — один з найбільших і найкраще оснащених у структурі бойовиків

Як писав Reuters, 13 грудня армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Раеда Саеда. Країна назвала його одним з організаторів нападу 7 жовтня і другим за рангом керівником у збройному крилі ХАМАС.

За даними Ізраїлю, Саед допомагав створювати та розвивати мережу з виробництва озброєнь. За їхніми даними, він став мішенню у відповідь на атаку ХАМАС, коли були поранені два ізраїльських солдати. Тоді внаслідок вибуху автомобіля загинули п’ятеро людей, ще 25 отримали поранення.

Переговори між сторонами фактично зайшли в глухий кут. Ізраїль наполягає на повному роззброєнні ХАМАС, тоді як угруповання вимагає виведення ізраїльських військ із сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль нині контролює східну частину анклаву, а ХАМАС утримує західну, більш густонаселену територію.