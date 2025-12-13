Axios: США готові надати Україні гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО

Новини

Getty Images / «Бабель»

США заявили про готовність надати Україні юридично обов’язкові гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО в межах потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Обговорення відбудуться на зустрічі президента України Володимира Зеленського з радниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та лідерами ключових європейських держав в Берліні в понеділок, 15 грудня.

«Ми хочемо надати українцям гарантію безпеки, яка, з одного боку, не буде бланковим чеком, а з іншого — буде достатньо сильною. Ми готові направити її до Конгресу для голосування», — заявив співрозмовник видання.

Американський чиновник заявив, що буде укладено три окремі угоди — про мир, гарантії безпеки та відбудову — і що останні переговори вперше дали українцям «повне бачення наступного дня».

Представник Білого дому, з якими поговорило Axios, зазначив, що Зеленський під час публічних виступів 11 грудня запропонував Україні провести референдум щодо мирної угоди, яка передбачає відступ територій, і заявив, що США вважають це «прогресом».

Проведення такого голосування в нинішніх умовах буде дуже складним завданням. Але, за словами американського чиновника, європейці заявили, що якщо Зеленський запропонує референдум щодо території, вони підтримають його.

Під час онлайн-зустрічі в пʼятницю, 12 грудня, Віткофф і Кушнер обговорили план створення демілітаризованої зони з радниками з національної безпеки України, Німеччини, Франції та Великої Британії. Представник Білого дому заявив, що ці обговорення та останній раунд переговорів між США та Україною, що відбувся у четвер, продемонстрували достатній прогрес, щоб переконати Трампа відправити Віткоффа і Кушнера до Європи.

«Вони вірять, що є шанс на мир, і президент довіряє їм», – сказав другий представник Білого дому.

За словами американського посадовця, переговори про післявоєнний економічний та відновлювальний пакет проходять успішно.

«Згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільші та найміцніші гарантії безпеки, які вона коли-небудь мала, а також дуже значний пакет заходів для забезпечення процвітання», — додав він.

Водночас кілька європейських лідерів радили Зеленському не поспішати з укладенням угоди, особливо такої, що змушує його поступитися територією, яку Україна фактично не втратила на полі бою. Також незрозуміло, чи буде Росія готова пристати на пропозиції США.

Зеленський заявив у четвер, що американська сторона хоче досягти «повного порозуміння» щодо плану до Різдва.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки».

Чергова зустріч американської та української делегацій пройшла 30 листопада у Флориді. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Після зустрічі Сергій Кислиця написав, що початок переговорів у Флориді був «хорошим», і додав, що «тепла атмосфера сприяє прогресу».

Пізніше, 2 грудня, Віткофф і Кушнер поїхали до Москви на переговори з російською стороною про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.

Після цього, 6 грудня, Зеленський провів підсумкову двогодинну телефонну розмову з представниками Трампа Віткоффом і Кушнером. За даними джерел Axios, під час розмови найскладнішими були теми територій та гарантій безпеки США для України.

На пресконференціях 8 і 9 грудня Зеленський прокоментував стан «мирного плану». Він повідомив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 пунктів — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдено компромісу, питання, де потрібно залучати європейські кошти, і питання гарантій безпеки.

Наразі є три документи щодо миру. Рамковий документ з 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки між Україною і США та Україною і європейцями. Третій документ стосується відновлення після припинення вогню.

9 грудня Axios із посиланням на джерела писало, що остання пропозиція Трампа містила більш жорсткі умови, ніж попередні, зокрема стосовно територій та контролю над Запорізькою АЕС.

В Офісі президента України заперечили повідомлення французького видання Le Monde, яке написало, що Україна нібито готова погодитися на створення буферної зони у східних регіонах у межах мирних переговорів.

11 грудня Зеленський сказав, що питання територій буде вирішувати народ України на виборах чи референдумі.