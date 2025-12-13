Politico: Італія приєдналася до Бельгії у блокуванні плану про репараційний кредит для України
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Getty Images / Oleksii Liskonih
Італія підтримала Бельгію в її протидії плану Євросоюзу передати Україні €210 мільярдів заморожених російських активів.
Про це повідомляє Politico з посиланням на внутрішній документ блоку.
Італія є третьою за чисельністю населення і кількістю голосів країною ЄС, й ухвалення нею такого рішення менш ніж за тиждень до зустрічі лідерів блоку у Брюсселі підриває надії Єврокомісії на укладення угоди.
Разом з Бельгією, Мальтою та Болгарією Італія підготувала документ, в якому закликає Єврокомісію розглянути альтернативні варіанти використання російських активів для підтримки України в найближчі роки. Вони мають на увазі план Б — випуск спільного боргу ЄС для фінансування України протягом найближчих років. Однак ця ідея має свої проблеми, бо вимагає одностайності, тому її може ветувати премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Що відомо про репараційний кредит
Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.
Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:
- €115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;
- €50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;
- €45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.
Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.
Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.
А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.
8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.