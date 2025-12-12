ЄС ухвалив рішення безстроково заморозити російські активи

Новини

Getty Images / «Бабель»

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення безстроково заморозити російські активи

Про це йдеться на сайті пресслужби Ради ЄС.

Таким чином, ЄС заборонив будь-яку передачу заморожених російських активів Росії. Також це дає змогу використати ці кошти на користь репараційного кредиту Україні.

Водночас у Євросоюзі наголосили, що рішення тимчасове і буде чинне доти, доки РФ не припинить війну проти України і не загрожуватиме економіці ЄС.

Якщо РФ повністю не виплатить компенсацію Україні за завдану шкоду під час війни, €210 млрд російських коштів залишаться в ЄС, повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Деталі надання Україні кредиту коштом заморожених активів РФ обговорять 18 грудня на саміті лідерів ЄС. Раніше Бельгія була проти цього плану, адже боялася, що доведеться повертати кошти РФ, коли з країни знімуть санкції.

Що відомо про репараційний кредит

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.