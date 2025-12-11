Politico: ЄС може ізолювати Бельгію «так само, як Угорщину», якщо вона не підтримає репараційний кредит для України

Новини

Getty Images

ЄС планує ставитися до Бельгії так само, як до Угорщини, якщо вона не підтримає пропозицію надати репараційний кредит для України.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

На саміті ЄС, який пройде 18 грудня, головним завданням лідерів блоку буде переконати премʼєра країни Барта де Вевера, який накладає вето на зусилля щодо надання Україні позики.

За даними джерел видання, якщо він продовжить блокувати план, висуваючи додаткові умови та вимоги, то опиниться в незручному і незвичайному становищі — буде «ізольований та ігнорований» так само, як премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

Якщо Бельгія не підтримає план, її дипломати, міністри та лідери втратять свій голос за столом переговорів ЄС, думка країни щодо пропозицій ЄС не буде враховуватися, а на телефонні дзвінки звідти «не відповідатимуть».

Серед інших варіантів — лідери ЄС могли б обʼєднатися й ухвалити репараційний кредит за допомогою голосування кваліфікованою більшістю, проігнорувавши відмову Бельгії та просто «просунувши його силою». Але дипломати кажуть, що цей варіант серйозно не розглядають.

Що відомо про репараційний кредит

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.