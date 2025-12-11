США передали Європі план з відновлення України та інтеграції Росії назад у світову економіку

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа протягом останніх тижнів передала своїм європейським колегам серію документів, в яких викладено їхнє бачення відновлення України та повернення Росії до світової економіки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зокрема, там йдеться про плани американських фінансових компаній та інших підприємств щодо використання приблизно $200 мільярдів заморожених російських активів для проєктів в Україні. Серед них — величезний новий центр обробки даних, який буде працювати на енергії тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

В іншому додатку США окреслюють загальну концепцію стосовно виведення російської економіки з ізоляції, в рамках якої американські компанії інвестують у видобуток рідкісних мінералів та буріння нафти в Арктиці та допоможуть відновити поставки російських енергоносіїв до Західної Європи та решти світу.

Деякі європейські чиновники, які ознайомилися з документами, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США. Один з них порівняв їх із баченням президента США Дональда Трампа будівництва комплексу в стилі Ривʼєри в Газі. Інший, посилаючись на запропоновані енергетичні угоди між США і Росією, сказав, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій переможці Другої світової війни розділили Європу.

Європейські чиновники побоюються, що підхід США дасть Росії перепочинок, необхідний для активізації економіки та зміцнення військової потужності.

Американські чиновники, які беруть участь у переговорах, заявляють, що підхід Європи, який передбачає репараційний кредит для України, швидко вичерпає заморожені кошти. Водночас США пропонують залучити керівників великих фінансових корпорацій і мільярдерів до інвестицій та подвоєння цієї суми. Один з чиновників, який бере участь у переговорах, навіть припустив, що під американським управлінням фонд може зрости до $800 мільярдів.

Що відомо про репараційний кредит

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.