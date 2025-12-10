Іспанія призупинила розслідування справи про вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, який викрав для ГУР гелікоптер Мі-8

Новини

Суд в Іспанії вирішив тимчасово закрити справу про вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав до України військовий гелікоптер РФ Мі-8.

Про це повідомила пресслужба судової влади Іспанії 9 грудня.

Там кажуть, що розслідування в цій справі зупинили через відсутність підозрюваних.

Суддя, яка займається цією справою, отримала від Цивільної гвардії звіт, в якому йшлося про безуспішні спроби встановити особу того, хто вистрілив у Кузьмінова.

Суддя зазначила, що не існує достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності будь-якої конкретної особи як автора, співучасника чи приховувача злочину.

Рішення суду вже набуло чинності. Проте розслідування можуть відновити, якщо зʼявляться нові докази або встановлять підозрюваних.

Що передувало

3 вересня 2023 року вийшов фільм Головного управління розвідки (ГУР) «Збиті льотчики Росії», у якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця». Пілот Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, як вирішив перейти на бік України й викрав гелікоптер.

Про саму спецоперацію стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти й були вбиті.

Російського пілота знайшли мертвим у лютому 2024 року на пандусі комунального гаража в курортній італійській провінції Аліканте. NYT згодом написало, що убивці Кузьмінова залишили сліди, що можуть свідчити про причетність Росії до вбивства.

За даними медіа в поліції, у Кузьмінова стріляли шість разів, а потім його тіло переїхали автомобілем. Правоохоронці виявили на місці злочину гільзи від 9-міліметрових патронів до пістолета Макарова — цю зброю широко використовували в пострадянських країнах.

19 лютого представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть Максима Кузьмінова в Іспанії. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе, і знайшли його застреленим», — казав Юсов.