Країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні

Міністри фінансів країн «Великої сімки» (G7) привітали використання заморожених російських активів для виплати репарацій Україні.

Про це йдеться в заяві G7 від 8 грудня.

Вони також зазначили, що й надалі підтримуватимуть впровадження Україною реформ, зокрема у боротьбі з корупцією.

Країни G7 також заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів та назвали «збереження України» пріоритетом порядку денного під час майбутнього головування Франції.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.