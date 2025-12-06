Болгарія врятувала пошкоджений російський танкер біля свого узбережжя — раніше його атакували дрони

Новини

Атакований наприкінці листопада дронами російський танкер Kairos зафіксували в аварійному стані біля болгарського узбережжя.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Болгарії, передає Bloomberg.

Країна допомогла судну тіньового флоту РФ, яке потрапило в шторм у Чорному морі. Однак у міністерстві зазначили, що не розуміють, чому танкер, який ішов без вантажу, опинився в цьому районі.

Минулого тижня турецька влада оприлюднила знімки великої пожежі на борту Kairos у момент удару дронами. Ймовірно, загорілося пальне, яке живить двигуни. Після входу у води Болгарії судно не відповідало на запити звʼязку, а пізніше подало запит на евакуацію.

На борту перебували десять членів екіпажу. Болгарська морська адміністрація відповіла, що готова надати два буксири для операції з порятунку.

Атака на російські танкери

Про вибухи на російських підсанкційних танкерах Kairos та Virat стало відомо 28 листопада. Це сталося біля узбережжя Туреччини, місцеві служби повідомляли, що судно Kairos почало набирати воду, а екіпаж зафіксував «зовнішній удар», пізніше пасажирів евакуювали.

Наступного дня, 29 листопада, джерела «Бабеля» повідомили, що по суднах відпрацювали українські морські дрони Sea Baby. Під час атаки підсанкційні танкери прямували на завантаження в порт Новоросійськ.

Через критичні пошкодження після влучань обидва танкери були фактично виведені з ладу. Ці судна могли перевозити нафти майже на $70 мільйонів і допомагали Росії обходити міжнародні санкції.

Вже 2 грудня російський танкер MIDVOLGA-2 повідомив турецьку владу, що його атакували в Чорному морі за майже 15 кілометрів від узбережжя Туреччини. Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна до цього непричетна.