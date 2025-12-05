Внески партнерів у програму із закупівлі зброї США для України PURL сягнули $4,18 мільярда
- Анастасія Зайкова
До програми PURL, за якою союзники НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для України, долучилась 21 держава. Сума внесків сягає $4,18 мільярда.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Також очільник МЗС розповів, що його останнє засідання у штаб-квартирі НАТО дало майже мільярд доларів додаткових внесків на ініціативу PURL. До програми приєдналися ще п’ять держав, а вісім країн, які вже брали участь, збільшили свої внески.
До PURL нещодавно долучилися Канада, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Польща. Доєдналися також партнери НАТО, які не є його членами, — Австралія та Нова Зеландія.
PURL — це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. Суть механізму в тому, що Україна формує список пріоритетних потреб в озброєннях та боєприпасах, цей список узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля коштом партнерів.
Через PURL профінансували чотири пакети допомоги, що містили ракети Patriot і HIMARS, частина обладнання вже в Україні. Серед країн, які доєдналися, — Іспанія, Фінляндія, Естонія, Латвія тощо.
- Італія заявила 3 грудня, що вважає «передчасною» свою участь в PURL на тлі триваючих переговорів щодо можливого припинення вогню між Україною та РФ, тому вийде з неї.