Внески партнерів у програму із закупівлі зброї США для України PURL сягнули $4,18 мільярда

До програми PURL, за якою союзники НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для України, долучилась 21 держава. Сума внесків сягає $4,18 мільярда.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Також очільник МЗС розповів, що його останнє засідання у штаб-квартирі НАТО дало майже мільярд доларів додаткових внесків на ініціативу PURL. До програми приєдналися ще п’ять держав, а вісім країн, які вже брали участь, збільшили свої внески.

До PURL нещодавно долучилися Канада, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Польща. Доєдналися також партнери НАТО, які не є його членами, — Австралія та Нова Зеландія.

PURL — це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. Суть механізму в тому, що Україна формує список пріоритетних потреб в озброєннях та боєприпасах, цей список узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля коштом партнерів.

Через PURL профінансували чотири пакети допомоги, що містили ракети Patriot і HIMARS, частина обладнання вже в Україні. Серед країн, які доєдналися, — Іспанія, Фінляндія, Естонія, Латвія тощо.