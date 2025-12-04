Генпрокурор Кравченко підтвердив існування угоди з нардепом від ОПзЖ Христенком

Новини

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив існування угоди з народним депутатом від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком.

Про це він написав у телеграмі.

Водночас він наголосив, що угоду не можна оприлюднювати — через дані національної безпеки та безпеку підозрюваного.

Кравченко запевнив, що в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів та жодного зв’язку з операцією «Мідас». За його словами, факти, що відображені в угоді, стосуються подій, які «сталися задовго до нинішніх подій».

Що передувало

На початку жовтня три незалежних джерела повідомили «Бабелю», що в СБУ вивчають можливу причетність керівника САП. Два джерела повідомили, що йдеться про справу колишніх співробітників НАБУ Тараса Лікунова, Богдана Бровка та Олександра Риковцева, які в Бюро вели справи щодо «Укрзалізниці», а після звільнення з НАБУ влаштувались туди працювати. Один зі співрозмовників не виключив, що найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення.

Пізніше в СБУ заперечили інформацію, що вони готують підозру для Клименка.

Також з порталу «Судова влада» відомо, що 17 листопада дружина Христенка Юлія Головко подала на розлучення. Якщо майно і рахунки Христенка заморожені — подальший поділ майна може дозволити дружині зняти арешт з частини майна і в майбутньому уникнути його конфіскації.