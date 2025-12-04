Reuters: Міністр оборони США поставив під загрозу американські війська, передаючи інформацію про удари в Ємені в Signal

Новини

Розслідування Пентагону показало, що міністр оборони США Піт Гегсет поставив під загрозу війська США, передаючи інформацію про удари в Ємені в Signal.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми даними, протягом тижня Пентагон оприлюднить результати розслідування. Воно стосувалося того, чи порушив Гегсет правила секретності, коли ділився планами атаки на хуситів у застосунку Signal.

Водночас у звіті немає висновку, що інформація була засекреченою. За законом саме міністр оборони вирішує, які дані підлягають секретності. Гегсет неодноразово заперечував, що скоїв правопорушення.

Тим часом у Пентагоні заявили, що інспекція виправдала міністра оборони. Сам Гегсет сказав, що це була не секретна інформація, його повністю виправдали, а справу закрили.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.

Згодом після цього інциденту газета NYT написала, що Гегсет створив чат, у якому, зокрема, поділився розкладом польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені. У цьому чаті начебто були дружина Гегсета, його брат Філ, особистий адвокат і ще десятки інших людей з особистого і професійного оточення міністра.

У Пентагоні заперечили цю інформацію. Речник відомства Шон Парнелл звинуватив нещодавно звільнених посадовців американського Міноборони в тому, що вони хочуть «зашкодити міністру оборони та порядку денному президента».

WP писало, що Гегсет також встановив Signal на робочий компʼютер. Він вирішив «клонувати» Signal з телефону на робочий компʼютер, бо це дозволило йому використовувати месенджер у спеціальному приміщенні, де не можна використовувати телефон та інші особисті пристрої.