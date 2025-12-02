Politico: У ЄС скаржаться на надмірні вимоги Бельгії до репараційного кредиту для України. Це може зірвати переговори

Новини

Європейські уряди звинувачують Бельгію в тому, що вона висуває надмірні вимоги щодо гарантій на випадок, якщо Кремль подасть до суду через використання €140 мільярдів заморожених російських активів, які зберігаються у Брюсселі.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Небажання європейських урядів може зірвати переговори про план ЄС надати Україні позику під заставу цих заморожених активів напередодні вирішального саміту в грудні.

Європейська комісія вже незабаром має оприлюднити правову основу для цієї позики. Лідери ЄС висловлять свою позицію, коли зустрінуться в середині грудня.

Так звана репараційна позика є надзвичайно суперечливою для уряду Бельгії, оскільки вона використовує гроші із заморожених російських державних активів на бельгійській території для фінансування України.

На тлі побоювань російської помсти премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягає, щоб уряди ЄС надали Бельгії фінансові гарантії, які перевищують €140 мільярдів і які можна виплатити протягом кількох днів. Він також хоче, щоб строк дії цих гарантій тривав довше, ніж термін санкцій ЄС проти Росії.

Хоча європейські уряди готові гарантувати заздалегідь узгоджену суму, вони не хочуть погоджуватися на «незаповнений чек». Четверо дипломатів ЄС повідомили, що вони не можуть прийняти вимогу де Вевера, тому що це поставить фінансову життєздатність їхньої країни в залежність від рішення суду і потенційно наразить їх на багатомільярдні виплати через роки після завершення війни в Україні.

«Якщо [гарантії] є безкінечними й без обмежень, то в що ми вплутуємося?» — сказав один із дипломатів ЄС.

Щоб забезпечити політичну підтримку, Єврокомісія показала деяким послам ЄС розділи свого юридичного проєкту — але конкретну суму гарантій залишили незаповненою.

Якщо не буде прогресу, найбільш ймовірна альтернатива — випустити більше боргових зобовʼязань ЄС, щоб покрити бюджетний дефіцит України. Але ця ідея непопулярна серед більшості урядів ЄС, оскільки вона передбачає використання коштів платників податків.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Euronews 8 листопада писав, що переговори між Єврокомісією та владою Бельгії про використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не дали результату.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.