Секретар РНБО Умєров дав свідчення детективам антикорупційного бюро. Що відомо
- Ольга Березюк
Рустем Умєров / Facebook
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров 25 листопада дав свідчення в Національному антикорупційному бюро.
Цю інформацію підтвердили «Бабелю» у пресслужбі РНБО.
Секретаря РНБО викликали як свідка у справі про «втручання в діяльність державного діяча». Імовірно, мова про так звану справу Міндіча.
«Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства», — зазначили в РНБО.
Умєров і «плівки Міндіча»
11 листопада прокурор САП заявив, що Тимур Міндіч, якого вважають організатором схеми, намагався тиснути на Умєрова, коли той був міністром оборони.
Сам Умєров цю заяву називав «безпідставною» і стверджував, що на посаді міністра оборони він регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, зокрема й з Міндічем. На зустрічах вони обговорювали питання бронежилетів за контрактом, який згодом розірвали «через невідповідність продукції вимогам».
На тлі цієї справи в соцмережах почали ширитись чутки, що Умєров, який 11 листопада поїхав у відрядження за кордон, відмовляється повертатись. Центр протидії дезінформації ці чутки тоді спростовував, а джерела «Бабеля» в ОП казали, що відрядження Умєрова триватиме до 19 листопада включно. 20 листопада він повернувся в Україну.