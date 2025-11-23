WP: Європейські партнери України підготували свою пропозицію у відповідь на «мирний план» Трампа

Новини

В Йоганнесбурзі 22 листопада в кулуарах зустрічі G20 понад десяток європейських лідерів підготували зустрічну пропозицію на «мирний план» Сполучених Штатів. Її назвали «основою, яка потребуватиме додаткової роботи».

Про це пише Washington Post з посиланням на документ, доступ до якого отримали журналісти.

Згідно з європейською пропозицією, на Збройні сили України не накладуть жодних обмежень. Україна поверне контроль над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею, а також матиме «безперешкодний прохід» по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою. Інші територіальні питання мають вирішити після припинення вогню.

Один з європейських чиновників повідомив, що високопосадовці країн Євросоюзу, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії, мають намір взяти участь у переговорах щодо мирного плану врегулювання в Женеві 23 листопада.

Україну на цих перемовинах представлятиме делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Reuters із посиланням на джерело пише, що до Женеви вже прибули спецпредставник Трампа Стів Віткофф і державний секретар США Марко Рубіо.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями.

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет.

Забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації.

Російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях.

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

21 листопада Axios опублікував повний текст проєкту мирної угоди, який містить 28 пунктів. Ось повний перелік. Серед низки обмежень для України новий мирний план США передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як атаку на весь Альянс.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада. Тим часом Reuters із посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, аби змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.