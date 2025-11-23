Імміграційні рішення Трампа можуть торкнутися майже 200 тисяч українців. Їм загрожує депортація

Новини

З 31 березня через затримки Адміністрації президента США Дональда Трампа з обробкою гуманітарної програми для українців майже 200 тисяч людей опинилися під загрозою втратити свій легальний статус.

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішні дані американського уряду.

Гуманітарна програма Uniting for Ukraine, яку запровадив попередник Трампа Джо Байден у квітні 2022 року, дозволила майже 260 тисячам українців вʼїхати до США на початковий дворічний період. Але у січні, після повернення Трампа до влади, Білий дім призупинив обробку заявок та поновлення української гуманітарної програми, посилаючись на «міркування безпеки».

Після ​суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив у березні, що зважує, чи варто повністю скасувати правовий статус українців. Зрештою американський президент Трамп не припинив програму, і в травні федеральний суддя наказав чиновникам відновити обробку заявок на поновлення.

Проте, за даними уряду США, які опублікували минулого тижня в рамках судового позову, імміграційні служби США з того часу опрацювали лише 1 900 заявок на поновлення статусу від українців та інших громадян. Це лише невелика частка від тих, у кого спливає термін дії статусу. Тим часом пакет видатків, який Трамп підписав у липні, додав до таких гуманітарних заявок збір у розмірі $1 000 з людини — на додаток до збору у $1 325.

Енн Сміт, виконавча директорка та регуляторна юристка Ukraine Immigration Task Force, каже, що її мережа юристів отримує кілька дзвінків на тиждень від українців, які повідомляють, що їхніх родичів затримали міграційні органи. За її словами, українців заарештовували на будівельних майданчиках, під час доставки їжі, коли вони працювали водіями таксі чи вантажівок, а також під час ширших рейдів у Чикаго та околицях Клівленду.

Деякі українці «самодепортуються»

Шестеро з 24 українців, яких опитало Reuters, виїхали зі США, щоб не ризикувати опинитися в імміграційній вʼязниці, або щоб їх не відправили до Латинської Америки чи Африки, як це зробила адміністрація Трампа з деякими іншими іммігрантами.

Євгеній Падафа, 31-річний інженер-програміст, який переїхав до Брукліну у вересні 2023 року, подав заявку на поновлення свого статусу в березні. Його заявка очікувала розгляду до вересня.

Побоюючись, що йому можуть заборонити вʼїзд до США в майбутньому, якщо він залишиться без легального статусу, він спробував «самостійно депортуватися» за допомогою урядового застосунку CBP One. Адміністрація Трампа в травні пообіцяла безкоштовний квиток на літак туди й назад і «вихідний бонус» у розмірі $1000 для тих, хто користується застосунком.

Падафа вирішив поїхати до Аргентини, де вартість життя в середньому нижча, ніж в інших країнах, і яка пропонує гуманітарну програму для українців. Але застосунок не дозволив йому забронювати квиток туди. За його словами, співробітник прикордонної служби США сказав йому, що рейс потрібно буде забронювати до України.

Політика Трампа щодо мігрантів

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни з Мексикою для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

А наприкінці березня Трамп позбавив 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців правового статусу, який дозволяв легально перебувати у США.