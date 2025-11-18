У Roblox заборонять дітям спілкуватися з дорослими незнайомцями. Раніше з платформою судились через проблеми з безпекою дітей

Новини

Одна з найбільших ігрових платформ у світі Roblox заборонить дітям спілкуватися в чатах з незнайомими дорослими. Для цього на платформі запустять перевірку віку за допомогою розпізнавання обличчя.

Про це пише BBC.

Roblox стверджує, що стане першою великою ігровою платформою, яка зробить перевірку віку за допомогою розпізнавання обличчя обовʼязковою для доступу до функцій чату.

Перевірка віку використовуватиме технологію оцінки обличчя через камеру пристрою в застосунку Roblox. За даними компанії, зображення оброблятиме зовнішній постачальник, їх видалятимуть одразу після завершення перевірки.

Перевірки розпочнуться в Австралії, Новій Зеландії та Нідерландах на початку грудня, а в січні їх поширять на весь світ.

Користувачів, які завершать процес, поділять на вікові групи: до 9 років, від 9 до 12 років, від 13 до 15 років, від 16 до 17 років, від 18 до 20 років та 21+ років.

Гравці можуть спілкуватися лише з іншими людьми схожого віку, окрім випадків, коли вони додають когось як «довірену лінію» — це спеціальна відмітка для людей, яких вони знають.

Дітям віком до 13 років особисті повідомлення та певні чати будуть заблоковані, якщо батьки не дадуть на них дозволу.

Новий підхід зумовлений побоюваннями щодо контактів дорослих з молодшими гравцями.

Що таке Roblox і що з нею не так

Roblox — це безкоштовна онлайн-платформа для створення ігор, запущена у 2006 році. Користувачі можуть створювати власні ігри в Roblox Studio, грати в ігри, створені іншими людьми, а також створювати одяг для свого персонажа. Деякі товари в каталозі можна купити за ігрову валюту — Robux.

Платформа має понад 70 мільйонів щоденних активних користувачів у всьому світі, а їхня місячна кількість станом на квітень 2024 року — 196 мільйонів. До того ж 60% користувачів молодші за 16 років.

Roblox регулярно критикують через проблеми з модерацією та експлуатацію дітей. Наприклад, у 2022 з платформи видалили дві гри про війну в Україні, назвавши їх «порушенням правил спільноти».

А в липні 2023-го видання The New York Times виявило російську пропаганду — один з користувачів створив парад внутрішніх військ МВС Росії, щоб відсвяткувати День Росії. Дослідники зі спільноти Molfar повідомляли й про інші випадки прокремлівської пропаганди на платформі, багато з яких стосувалися звеличення перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

У травні 2024 року проти Roblox та низки інших ігор подали масові позови батьки, звинувачуючи їх у наживі на навмисному сприянні масовій залежності дітей та підлітків.