За ексмера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу

Геннадій Труханов / Telegram

За колишнього мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Він підозрюється у справі про незаконне заволодіння землею громади.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на його адвоката.

Загалом Труханов мав сплатити 42 мільйони гривень: 30 з них він вніс раніше, але після збільшення застави мав доплатити ще 12 мільйонів.

За словами адвоката Олександра Лисака, гроші на заставу дали 25 людей. Сплачувати необхідну суму почали одразу після ухвали суду, а залишок коштів внесли вчора.

За даними слідства, у 2016—2019 роках Труханов із поплічниками розробив схему незаконної передачі землі Одеської громади під забудову. Через це громада зазнала збитків на 689 мільйонів гривень.

Інші підозри Труханову

29 жовтня Труханову та низці одеських посадовців оголосили підозру в іншій справі. Слідство вважає, що через їхню недбалість Одеса виявилась неготова до масштабної негоди, в якій загинули 9 людей.

Сам Труханов підозру назвав несподіваною, додавши, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».

31 жовтня Труханову та ще вісьмом чиновникам обрали запобіжні заходи у справі.