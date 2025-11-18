Медіа: У Стамбулі із Зеленським зустрінеться спецпредставник Трампа Віткофф

Новини

На зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі 19 листопада прибуде Стів Віткофф — спецпредставник президента США Дональда Трампа.

Про це пише керівник московського бюро Reuters Гай Фолконбрідж із посиланням на турецьке джерело.

Вранці 18 листопада Зеленський анонсував, що наступного дня матиме зустрічі в Туреччині. На них мають обговорити активізацію перемовин між Україною і Росією, а Україна запропонує партнерам «напрацьовані рішення». Також працюватимуть, щоб відновити обміни полоненими.

Раніше, у вечірньому зверненні 16 листопада, Зеленський анонсував роботу над новим стартом перемовин і відновленням обмінів.

Перемовини між Україною і Росією у 2025 році

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій, щоб забезпечити припинення вогню, і погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Наступний раунд перемовин відбувся 2 червня, він тривав трохи понад годину. Тоді домовилися про великий обмін військовополоненими.