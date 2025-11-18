Reuters: Трамп готовий підписати нові санкції проти Росії. Але є одна умова

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про нові санкції проти Росії. Але за умови, що він збереже за собою остаточні повноваження щодо рішень про будь-які такі заходи.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовця з Білого дому.

Увечері 16 листопада Трамп заявив журналістам, що республіканці в Конгресі працюють над законопроєктом про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. За словами президента, це була його пропозиція. Пізніше він заявив, що законодавці можуть скористатися його пропозицією і додати до списку Іран.

Джерело Reuters повідомило, що Білий дім наполягатиме на формулюванні, яке гарантуватиме, що Трамп «збереже контроль над санкціями».

«Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантував би президенту остаточне прийняття рішень щодо санкцій. Тож доки це положення включене, думаю, президент розгляне можливість підписати законопроєкт», — сказав чиновник.

Він також заявив, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Росією про припинення війни.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп вперше за свою другу каденцію запровадив санкції проти Росії 23 жовтня. Вони стосувались російських нафтових гігантів «Лукойл» і «Роснафта» та понад 30 їхніх підрозділів компаній, зокрема нафтових родовища, газових та нафтопереробних заводів по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, що забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.

15 листопада «Лукойл» безоплатно передала свій паливний термінал аеропорту Кишинева.

Тоді ж США відтермінували дату вступу в дію санкцій проти «Лукойлу» до 13 грудня. Причиною назвали необхідність того, щоб компанія продала свої закордонні активи.