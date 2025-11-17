Уряд затвердив план оновлення наглядових рад енергокомпаній після публікації «плівок Міндіча»

Новини

Уряду затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів низки державних компаній у сфері енергетики.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Основні пункти урядового плану виглядають так:

НАЕК «Енергоатом»: формування нового складу наглядової ради;

НАК «Нафтогаз»: конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта», ТОВ «Газорозподільні мережі України»);

ПрАТ «Укргідроенерго»: призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу;

ТОВ «Оператор ГТС України»: оновлення представника держави у складі наглядової ради, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу;

НЕК «Укренерго»: оновлення представника держави у складі наглядової ради;

ПАТ «Центренерго», АТ «Енергетична компанія України», АТ «Українські розподільні мережі», ДП «Регіональні електричні мережі», Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад;

ДП «Гарантований покупець»: перетворення з державного підприємства на акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради.

Також план передбачає оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради у цих компаніях.