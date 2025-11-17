Новини

Уряд затвердив план оновлення наглядових рад енергокомпаній після публікації «плівок Міндіча»

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Уряду затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів низки державних компаній у сфері енергетики.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Основні пункти урядового плану виглядають так:

Також план передбачає оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради у цих компаніях.