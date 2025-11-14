ГУР: Росія планує залучити 12 тисяч громадян КНДР до виготовлення дронів, якими бʼє по Україні

Новини

До кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах з виготовлення дронів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Йдеться про «Алабугу» — окрему економічну зону в Єлабузькому районі Татарстану, де виготовляють далекобійні дрони типу Shaded і «Герань».

За даними розвідки, росіяни в кінці жовтня обговорили деталі залучення громадян КНДР з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company. Вона відповідальна за пошук і підбір працівників.

Москва обіцяє платити близько $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Крім роботи на заводах з виготовлення дронів, Росія також долучає північнокорейців до війни проти України на фронті. Перших військових з КНДР вперше зафіксували 23 жовтня у Курській області Росії.

Участь військових КНДР у війні проти України

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що КНДР вже відправила в Росію 3 000 своїх військових. Загалом, за даними південнокорейської розвідки, до Росії направлять 12 тисяч солдатів. Першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. А на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.