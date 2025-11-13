Експрезидент Грузії Саакашвілі просить внести його до списку українських полонених
- Олександр Булін
-
Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента Володимира Зеленського. Саакашвілі просить включити його до списку цивільних полонених війни.
Звернення Саакашвілі опублікувано на Фейсбук.
Напередодні його повернули з тюремної лікарні до вʼязниці.
Політик стверджує, що його переслідують через агресію Росії проти України та звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави [України]. Цього місяця проти Саакашвілі у Грузії порушили нову кримінальну справу — заклики до повалення влади. Серед злочинів, які йому закидають, — сприяння іноземній державі у ворожій діяльності і саботаж.
Саакашвілі просить внести його до списку полонених, як колишнього голову Одеської ОДА і голову Виконавчого комітету Нацради реформ, якого «незаконно утримує проросійський режим Грузії».
- Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року. Він відмовився від грузинського громадянства у 2013 році та став громадянином України. У 2021 році він повернувся до Грузії, де його заарештували, бо до того часу Саакашвілі заочно засудили. Зараз експрезидент перебуває у вʼязниці. У липні 2023 року Верховна Рада просила президента Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати Саакашвілі.
- У березні 2025 року його також засудили до 4 років і 6 місяців увʼязнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року. Загалом його термін покарання становить 12 років і 6 місяців ув’язнення.