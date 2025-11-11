Операція «Мідас». НАБУ заявило, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру

Новини

Національне антикорупційне бюро стверджує, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці передавали кошти колишньому віцепремʼєр-міністру України.

Імені міністра правоохоронці не уточнюють, вказуючи лише його кодове імʼя — «Че Гевара».

Загалом зафіксовано передачу $1,2 мільйона і майже €100 тисяч готівкою.

Останню суму — $500 тисяч — передали вже дружині «Че Гевари» після того, як він став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах, повідомляє відомство.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бекофісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко — нинішній міністр юстиції України. У нього в межах справи проходили обшуки.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.