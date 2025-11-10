Бельгія залучить іноземні війська для боротьби з вторгненнями дронів

Новини

Flickr / Eschnou

Бельгія звернулася по допомогу до збройних сил інших країн, аби перехоплювати або відстежувати дрони, які останнім часом з’являлися поблизу її аеропортів, військових баз і атомної електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми не стверджуємо, що це Росія. Ми лише кажемо, що це схоже на Росію. Проте наразі неможливо встановити, хто стоїть за цими діями — у нас немає доказів. Ми працюємо з партнерами, щоб спробувати перехопити хоча б один дрон або визначити місце його запуску та маршрут», — зазначив бельгійський посадовець на умовах анонімності.

У Бельгію вже прибули французькі та німецькі підрозділи протидії дронам. Очікується, що невдовзі до них приєднаються 20 британських фахівців Королівських ВПС, оснащених системами, які можуть блокувати електронні сигнали, необхідні для роботи безпілотників.

«Ми не знаємо, звідки походять ці дрони, але допоможемо бельгійцям нашими технологіями та досвідом», — заявив глава Збройних сил Великої Британії Річард Найтон.

За словами бельгійських офіційних осіб, деякі з помічених безпілотників були великими і рухалися організовано. Імовірно, ними керували фахові оператори.

Минулого тижня уряд Бельгії також схвалив рішення виділити €50 мільйонів на системи для виявлення та знешкодження дронів. Коли саме це обладнання стане доступним — поки невідомо.

Дрони над Бельгією

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, яка розташована за кілька кілометрів від німецького кордону. Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.

Також дві ночі поспіль 25 і 26 жовтня кілька безпілотників помітили над важливим військовим об’єктом у бельгійській комуні Марш-ан-Фамен.

2 листопада міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що невідомі дрони намагалися «виявити місцезнаходження літаків F-16, боєприпасів та іншу важливу стратегічну інформацію».

Франкен не став прямо звинувачувати Росію в останніх вторгненнях дронів у Бельгію, але натякнув, що інших очевидних винуватців майже немає.

Ввечері 4 листопада аеропорти в столиці Бельгії Брюсселі та місті Льєж закрили після чергової появи дронів.

На тлі цих інцидентів Велика Британія відправила військових і техніку до Бельгії, щоб посилити оборону країни.