У Бельгії над АЕС пролетіли невідомі дрони

Пізно ввечері неділі, 9 листопада, три безпілотники зафіксували над атомною електростанцією Дул у Бельгії. Вона розташована поблизу Антверпену.

Про це повідомляє бельгійське медіа RTBF.

У компанії-оператора станції Engie зазначили, що цей інцидент не вплинув на роботу станції, а відповідні відомства продовжують стежити за ситуацією.

У поліції не коментують цю ситуацію.

Раніше того ж дня через проліт невідомих дронів зупиняли роботу бельгійського аеропорту у Льєжі. Повітряний рух відновили близько 20:25.

Дрони над Бельгією

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, яка розташована за кілька кілометрів від німецького кордону. Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.

Також дві ночі поспіль 25 і 26 жовтня кілька безпілотників помітили над важливим військовим об’єктом у бельгійській комуні Марш-ан-Фамен.

2 листопада міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що невідомі дрони намагалися «виявити місцезнаходження літаків F-16, боєприпасів та іншу важливу стратегічну інформацію».

Франкен не став прямо звинувачувати Росію в останніх вторгненнях дронів у Бельгію, але натякнув, що інших очевидних винуватців майже немає.

Ввечері 4 листопада аеропорти в столиці Бельгії Брюсселі та місті Льєж закрили після чергової появи дронів.

На тлі цих інцидентів Велика Британія відправила військових і техніку до Бельгії, щоб посилити оборону країни.