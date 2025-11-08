FT: Країнам ЄС доведеться сплачувати понад €5 млрд на рік, якщо не схвалять «репараційний кредит» для України

Новини

Європейська комісія попередила, що країни Євросоюзу будуть змушені сплачувати відсотки до €5,6 мільярда на рік, якщо їм не вдасться досягти угоди про «репараційний кредит» для України.

Про це пише Financial Times із посиланням на документ Єврокомісії, з яким ознайомилися представники медіа.

Документ склали і надіслали до столиць країн-членів ЄС після того, як на жовтневому саміті блок не підтримав план «репараційного кредиту» Україні. Він має на меті підкреслити наслідки фінансової підтримки Україні без використання заморожених російських активів.

Пропозицію про «репараційний кредит» блокує Бельгія, де розміщується депозитарій цінних паперів Euroclear. Там зберігаються заморожені російські активи. Бельгія вимагає серйозних гарантій, що вона не постраждає при використанні коштів, оскільки побоюється можливих правових і фінансових наслідків з боку РФ.

У документі йдеться, що коли такий план не схвалять, 27 держав Євросоюзу будуть повинні або дозволити спільні запозичення, які «перевантажать і без того напружені національні бюджети мільярдами нових зобовʼязань», або надати Україні прямі гранти на загальну суму €140 мільярдів. Єврокомісія додає, що обидва варіанти «потенційно вимагатимуть фіскальних коригувань у деяких державах-членах» і «безпосередньо вплинуть на їхній дефіцит і борг».

Витрати на обслуговування спільного боргу можуть сягнути до €5,6 млрд на рік, коли всю суму позичать Україні. Зокрема, Франція, яка вже має значну заборгованість, сплачуватиме майже €1 мільярд із цієї суми. Італія робитиме внесок на €675 мільйонів, а сама Бельгія — яка вже зараз має труднощі з ухваленням національного бюджету на 2026 рік — буде змушена щороку сплачувати близько €200 мільйонів відсоткових платежів.

Натомість, заявила комісія, план, який блокує Бельгія, передбачатиме лише тимчасове «умовне зобовʼязання» для держав-членів дати гарантії за кредитом до того, як його переведуть до спільного бюджету ЄС у 2028 році. Документ з варіантами дій, який обговорюють держави-члени напередодні грудневого саміту, пропонує рішення для деяких бельгійських проблем. Офіційні представники кажуть, що ця зустріч є останнім терміном, щоб узгодити фінансовий план підтримки України.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять з початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Euronews 8 листопада писав, що переговори між Єврокомісією та владою Бельгії про використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не принесли результату.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.