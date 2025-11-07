Рада безпеки ООН скасувала санкції проти президента Сирії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Рада безпеки ООН 6 листопада зняла санкції з тимчасового президента Сирії Ахмеда аш Шараа та міністра внутрішніх справ країни Анаса Хаттаба.

Про це йдеться на сайті пресслужби ООН.

Чоловіки були у списку санкцій проти прихильників терористичних угруповань «Ісламська держава» (ІД) та «Аль-Каїда».

За відповідну резолюцію, запропоновану США, проголосували 14 із 15 країн. Китай утримався — посол Фу Цун заявив, що Штати не повністю врахували думки всіх членів Радбезу ООН.

У документі йдеться про намір ООН допомагати у відновленні Сирії та її економіки. Тимчасовий уряд країни зобовʼязався забезпечити гуманітарний доступ, боротися з тероризмом і дотримуватись прав людини.

Посланець США в Сирії Том Баррак повідомляв медіа Axios, що 10 листопада відбудеться зустріч Трампа із сирійським лідером Ахмедом аш Шараа. Посланець також заявив, що очікується підписання угоди про приєднання Сирії до очолюваної США коаліції проти «Ісламської держави».

Сирія після повалення режиму Асада

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Після цього Сирія почала налагоджувати стосунки з іншими країнами, а ті — знімати з неї санкції. Зокрема, у лютому Європейський Союз скасував низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії.

У квітні Велика Британія скасувала заморожування активів Міністерств оборони і внутрішніх справ Сирії і ще низки служб — ці санкції були запроваджені за часів президентства Башара Асада.

У кінці травня 2025 року Міністерство фінансів США дозволило проводити фінансові операції з тимчасовим урядом Сирії, сирійським Центральним банком і держпідприємствами.

Автор: Анастасія Зайкова