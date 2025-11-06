Щоб розблокувати нові транші МВФ, Євросоюз має надати надійний фінансовий план Україні

Новини

Європейський Союз має надати надійний фінансовий план для України, щоб Міжнародний валютний фонд міг розблокувати новий пакет допомоги на $8 мільярдів.

Про це заявив комісар ЄС з економічних питань Валдіс Домбровскіс, передає Bloomberg.

За його словами, вашингтонський кредитор, який у 2023 році домовився з Україною про програму на $15,6 мільярда, потребує переконливих політичних гарантій, щоб ухвалити рішення про нові кошти для України.

Домбровскіс розповів, що цього тижня в Болгарії обговорив з головою МВФ Крісталіною Георгієвою фінансовий дефіцит України, який зараз оцінюють у $65 мільярдів. Нова підтримка від ЄС розблокує пакет допомоги МВФ на майже $8 мільярдів протягом наступних трьох років. Його очікують у січні.

ЄС може фінансувати допомогу Україні за рахунок заморожених активів Росії. За цим планом, відомим як «репараційний кредит», Україна повинна буде повернути гроші лише тоді, коли Росія виплатить репарації.

Проте ідея має юридичні перешкоди — насамперед через позицію Бельгії, яка вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків використання майже €140 мільярдів, що зберігаються у брюссельській фінансовій установі Euroclear.

Комісія ЄС зараз веде переговори з Бельгією, щоб знайти компроміс і визначити розмір гарантій. Серед інших варіантів розглядають залучення коштів на фінансових ринках. Однак Домбровскіс попередив, що позики Україні — це не найкраще рішення, адже країна вже має значне боргове навантаження через понад три роки війни.

Очікується, що на саміті лідерів ЄС у Брюсселі наступного місяця схвалять рішення про один з варіантів фінансування. Це може стати сигналом для МВФ, необхідним для розблокування допомоги.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять з початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, приготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізувати іноземні активи.

Автор: Анастасія Зайкова