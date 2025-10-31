ВАКС засудив ексголову Державної фіскальної служби до 6 років позбавлення волі

Новини

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Державної фіскальної служби до шести років позбавлення волі. Його імʼя не називають, але судячи з деталей справи, це Роман Насіров, який очолював відомство у 2015—2017 роках.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Його визнали винним у службовому зловживанні, яке спричинило тяжкі наслідки. Окрім позбавлення волі, Насірову присудили 17 тисяч гривень штрафу і позбавили права обіймати адміністративні посади терміном на три роки. Також упродовж 3 років він не може обіймати адміністративні посади. Це найвища санкція за цією статтею.

За матеріалами справи, колишній очільник ДФС надав безпідставні податкові розстрочки підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Це завдало державі збитків на 2 мільярда гривень.

Засудженого взяли під варту в залі суду. Впродовж 13 днів захист може подати апеляцію.

Що передувало

У березні 2017 року НАБУ вручило Роману Насірову підозру. Йому інкримінували безпідставні податкові розстрочки підприємствам колишнього депутата Олександра Онищенка, що завдало державі 2 мільярди гривень збитків. Суд заарештував чиновника з можливістю вийти під заставу в 100 мільйонів гривень. За 10 днів дружина і тесть Насірова внесли ці гроші, тож він опинився на волі.

Також Роман Насіров фігурує в справі про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку.

9 квітня Насіров не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд, бо, як казав захист, мобілізувався до ЗСУ. На цій підставі подали клопотання про зупинення провадження.

Наступного дня Військова служба правопорядку в ЗСУ почала службове розслідування за фактом призову на військову службу ексочільника Фіскальної служби. Командир частини, куди збирався мобілізуватись Насіров, скасував наказ про мобілізацію через порушення — у Романа Насірова відсутня фахова підготовка на посаду сапера.

Того ж дня, 10 квітня, суд продовжив Насірову запобіжний захід — він зобовʼязаний носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

24 квітня ВАКС узяв під варту колишнього голову Державної фіскальної служби та збільшив йому суму застави з 27 до 40 мільйонів гривень.