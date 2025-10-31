Польща третій день поспіль перехоплює російські літаки-розвідники

Новини

Dowództwo Operacyjne RSZ / X

Польські винищувачі Міг-29 близько 09:00 31 жовтня знову перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Російський літак знову летів без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, що становило потенційну загрозу безпеці руху в регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземний літак, який супроводжувався відповідно до процедур НАТО. Порушення повітряного простору Польщі не було», — йдеться в повідомленні.

Аналогічні інциденти були 29 і 30 жовтня. Тоді польські винищувачі так само перехоплювали російський літак-розвідник над Балтійським морем.

Порушення повітряного простору Польщі

Вночі 10 вересня Польща вперше збивала над своєю територією російські дрони, які порушили її повітряний простір під час атаки РФ на Україну.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів.

Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає консультації, якщо територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів Альянсу опиняються під загрозою.

Увечері 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic, що входить до економічної зони Польщі, над Балтійськом морем. А вже 4 жовтня Норвегія повідомила, що відправить винищувачі F-35 до Польщі, щоб збивати російські дрони та літаки.