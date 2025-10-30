Польські винищувачі другий день поспіль перехоплюють літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Новини

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Польські винищувачі МіГ-29 30 жовтня знову перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Літак, що зʼявився в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, був перехоплений, ідентифікований та ескортований за межі зони відповідальності. Порушення польського повітряного простору не відбулося», — йдеться в повідомлення.

Подібний інцидент стався напередодні. 29 жовтня пара польських винищувачів МіГ-29 теж перехопила російський військовий літак над Балтійським морем.

Порушення повітряного простору Польщі

Вночі 10 вересня Польща вперше збивала над своєю територією російські дрони, які порушили її повітряний простір під час атаки РФ на Україну.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів.

Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає консультації, якщо територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів Альянсу виявляються під загрозою.

Увечері 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic, що входить до економічної зони Польщі, над Балтійськом морем. Вже 4 жовтня Норвегія повідомила, що відправить винищувачі F-35 до Польщі, щоб збивати російські дрони та літаки.