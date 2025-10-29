Польща перехопила російський літак-розвідник над Балтійським морем

Новини

Dowództwo Operacyjne RSZ / X

Пара польських винищувачів МіГ-29 перехопила, ідентифікувала та супроводила російський військовий літак, що літав над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в мережі X.

За даними командування, літак Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Водночас літак не порушував повітряного простору Польщі, а операція з його супроводження пройшла «швидко, ефективно та безпечно».

Порушення повітряного простору Польщі

Вночі 10 вересня Польща вперше збивала над своєю територією російські дрони, які порушили її повітряний простір під час атаки РФ на Україну.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів.

Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає консультації, якщо територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів Альянсу виявляються під загрозою.

Увечері 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic, що входить до економічної зони Польщі, над Балтійськом морем. Вже 4 жовтня Норвегія повідомила, що відправить винищувачі F-35 до Польщі, щоб збивати російські дрони та літаки.

Автор: Анастасія Зайкова