Підрив «Північних потоків»: суд в Італії наказав передати Німеччині підозрюваного українця Сергія Кузнєцова
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Суд у Болоньї постановив передати Німеччині підозрюваного у підривах «Північних потоків» у 2022 році українця Сергія Кузнєцова.
Про це йдеться в релізі адвоката Кузнєцова Ніколи Канестріні.
Він заявив, що має намір подати апеляцію на це рішення до вищого суду Італії. Канестріні, зокрема, зазначив, що в суді проти українця використовували докази, які вже були визнані недійсними Верховним судом Італії.
Зокрема, скарга стосується:
- недотримання принципу взаємної довіри між державами-членами, оскільки не була врахована польська ухвала, яка прямо визнала об’єктивний (так званий функціональний) імунітет;
- невиконання належної перевірки процесуальних та пенітенціарних гарантій у державі, що подала запит;
- неврахування аспектів функціонального імунітету та політичного характеру інкримінованого правопорушення саботажу.
«Йдеться не лише про долю однієї людини, а про саму довіру до європейської системи судового співробітництва. Взаємна довіра не може бути сліпою: вона повинна ґрунтуватися на реальному контролі гарантій, інакше перетворюється на співучасть у порушенні фундаментальних прав», — зазначив Канестріні.
Слухання у Касаційному суді відбудеться приблизно протягом місяця, і до того часу затриманий українець Кузнєцов залишатиметься в Італії.
Захист наголошує, що не припинить зусиль, доки суд нарешті не розгляне аспекти міжнародного права та захисту фундаментальних прав, залучені у цій справі.
Тим часом окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції іншого громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», до Німеччини.
Підриви «Північних потоків»
26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.
Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.
26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.
У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.
На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.
15 жовтня касаційний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду про передачу Німеччині колишнього українського військового капітана Сергія Кузнєцова, затриманого 21 серпня в провінції Ріміні за європейським ордером на арешт за підозрою у диверсії на «Північних потоках».