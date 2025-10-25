Росія вкотре атакувала шахту на Дніпропетровщині, там було майже 500 працівників

Новини

Армія Росії 25 жовтня знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє ДТЕК.

Під час атаки під землею перебувало 496 співробітників шахти. Всіх вивели на поверхню, ніхто не постраждав.

Це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Минулого разу Росія вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині 19 жовтня. Тоді під землею було 192 співробітники шахти, ніхто з них не постраждав.