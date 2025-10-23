ЄС відклав рішення про «репараційний» кредит для України з заморожених активів РФ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз відклав до грудня рішення про те, чи використовувати заморожені активи Центрального банку Росії для так званого репараційного кредиту Україні на €140 мільярдів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Лідери ЄС доручили Європейській комісії підготувати варіанти для розгляду на їхньому наступному саміті.

За словами джерел Bloomberg, ЄС планує досягти остаточної угоди до кінця року.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.