Справа «труби Медведчука». Судді з російським громадянством Богдану Львову зменшили заставу у понад 15 разів

Вищий антикорупційний суд 20 жовтня зменшив розмір застави колишньому судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову з 302,8 мільйона гривень до 20 мільйонів — тобто в понад 15 разів.

Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

Богдана Львова підозрюють у тому, що він допомагав незаконно привласнити українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», відомого як «труба Медведчука».

Цей нафтопровід належав державі, тобто Фонду держмайна. Збитки від цих дій оцінюють у 1,4 мільярда гривень.

«Труба Медведчука»

Нафтогоном багато років користувалася російська компанія «Транснафтопродукт». Україна з 2011 року намагалася повернути цей актив у державну власність.

Детективи НАБУ розслідують захоплення нафтогону компанією «ПрикарпатЗахідтранс» від 2017 року. Її формальні власники — білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер, неформальним власником «труби» учасники ринку називали Віктора Медведчука.

За підсумками розслідування, Вищий антикорупційний суд України заарештував майно, яке передали в управління державній компанії «Укртранснафта».

У 2021 році Фонд державного майна України звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом, у якому вимагав визнати за державою право власності на трубопровід.

У червні 2023 року суд підтримав позицію Фонду. А 31 січня 2024 року Верховний суд України відхилив касаційну скаргу, остаточно підтвердивши право держави на це майно.

Що відомо про Богдана Львова

15 вересня 2022 року проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина Росії. Підстава для заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на час слідства його позбавили доступу до держтаємниці.

3 жовтня 2022 року СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова, а Верховний суд виключив його зі свого складу. Однак у січні 2024 року суд поновив Львова на посаді.

21 вересня 2022 року НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість своєї родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.