Reuters: Індія не скоротила імпорт російської нафти, попри заяви з Білого дому

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп 15 жовтня оголосив, що Індія погодилась припинити імпорт російської нафти. Попри це її імпорт лише зростатиме — принаймні в найближчі місяці.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в індійському енергетичному секторі.

Чиновник Білого дому 16 жовтня заявив Reuters, що переговори з індійською делегацією у Вашингтоні цього тижня були продуктивними, а індійські нафтопереробні заводи вже скорочують імпорт російської нафти на 50%. Але 17 жовтня джерела в індійській промисловості заявили, що уряд не повідомив нафтопереробні заводи про жодні прохання скоротити імпорт з Росії.

За словами джерел, нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на листопадове завантаження, зокрема деякі вантажі з надходженням у грудні. Тому будь-яке скорочення може бути помітним лише починаючи з грудня або січня.

За оцінками компанії Kpler, що аналізує ринок сировинних товарів, експорт російської нафти до Індії цього місяця зросте приблизно на 20% — до 1,9 мільйона барелів на день. Росія нарощує експорт через те, що її нафтопереробні заводи атакують українські дрони.

Проте міністр нафти Індії 16 жовтня запросив дані щодо імпорту російської нафти від усіх нафтопереробних заводів, включаючи їхні завантаження та надходження, заплановані на листопад і грудень.

Що передувало

На початку серпня Трамп ввів додаткове мито 25% на імпорт з Індії за те, що вона закуповує нафту з Росії. Так Білий дім намагається тиснути на Москву піти на мирні переговори з Україною.

20 серпня Bloomberg повідомляв, що державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлю російської нафти, попри вищі мита на торгівлю та хвилю критики від чиновників адміністрації Трампа.

12 вересня видання Financial Times писало, що США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті різко підвищили тарифи для Індії та Китаю за купівлю російської нафти.

Bloomberg наприкінці вересня зазначав, що Індія просить США дозволити їй купувати іранську нафту замість російської.

15 жовтня Трамп заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що країна не купуватиме нафту в Росії. Він додав, що далі буде намагатись переконати Китай зробити те саме.