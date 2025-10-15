В Італії заблокували рішення про екстрадицію до Німеччини українця, якого обвинувачують у підриві «Північних потоків»

Новини

Касаційний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду про передачу Німеччині колишнього українського військового капітана Сергія Кузнєцова, затриманого 21 серпня в провінції Ріміні за європейським ордером на арешт за підозрою у диверсії на «Північних потоках» у вересні 2022 року.

Про це повідомляє Ansa.

Справу повторно розгляне новий склад суду.

Під час засідання Генеральна прокуратура підтримала один з аргументів апеляції захисту, яку подав адвокат Нікола Канестріні, щодо помилкової юридичної кваліфікації фактів, зазначених у європейському ордері на арешт.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.