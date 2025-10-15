Велика Британія і Канада приєднаються до плану ЄС із допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

Новини

Велика Британія і Канада приєднаються до плану Європейського Союзу з використання майже $300 мільярдів заморожених російських активів на підтримку України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ці кошти допоможуть Україні купувати зброю, зокрема у США, і підтримувати економіку.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив готовність координувати дії з ЄС, Францією, Німеччиною та іншими країнами G7, включно зі США. Лідери планують разом підсилювати тиск на Росію, у тому числі через фінансові механізми та заходи проти російського тіньового флоту.

Цього тижня під час щорічних засідань МВФ у Вашингтоні міністри фінансів країн G7 обговорять деталі плану, а також нові санкції проти російського енергетичного сектора і компаній, які підтримують торгівлю російською нафтою.

Основна складність переговорів пов’язана з тим, що Бельгія хоче гарантій на випадок, якщо Росія вимагатиме повернути активи через суд. ЄС і країни-члени працюють над тим, щоб забезпечити їх.

ЄС сподівається досягти політичної згоди вже на наступній зустрічі у Брюсселі, після чого механізм вивільнення коштів може запрацювати до середини наступного року.

Раніше Bloomberg писав, що Євросоюз пропонує варіант «репараційної позики», що формально не вважається конфіскацією: Росія зберігає право вимагати повернення коштів у майбутньому, але лише якщо погодиться компенсувати Україні збитки від війни.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.