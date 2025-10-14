В ОБСЄ створили посаду спецпредставника з питань викрадення українських дітей

Новини

Carina Ödebrink / Facebook

Президент Парламентської асамблеї Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Пере Хуан Понс Сампʼєтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Президент Володимир Зеленський озвучив таку ініціативу минулого тижня на зустрічі із Сампʼєтро.

Carina Ödebrink / Facebook

Каріна Едебрінк — депутатка парламенту Швеції від Соціал-демократичної партії. Як член делегації країни в ОБСЄ вона була авторкою звіту Парламентської асамблеї організації про викрадення українських дітей Росією. Неодноразово закликала держави-члени ОБСЄ приєднуватися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримувати ініціативу Bring Kids Back UA.