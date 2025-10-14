Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: засуджений до довічного Артем Косов подав апеляцію на вирок

Новини

Ірина Власюк / «Бабель»

Засуджений до довічного увʼязнення у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері Артем Косов оскаржуватиме свій вирок.

Про це «Суспільному» повідомили в Офісі генпрокурора.

Шевченківський районний суд Києва 22 вересня визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Під час судових дебатів захист Косова просив перекваліфікувати статтю обвинувачення з «умисного вбивства» на «вбивство через необережність». Сторона захисту заявляла про недоведеність умислу.

Обвинувачений в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів убивати юнака і не мав такого наміру.