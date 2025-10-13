Новини

У понеділок, 13 жовтня, на саміті в єгипетському Шарм-ель-Шейху президент США Дональд Трамп і лідери Єгипту, Катару й Туреччини підписали угоду про припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє Reuters та The Times of Israel.

На підписанні угоди був присутній, зокрема, президент Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відхилив запрошення взяти участь у саміті в останній момент, посилаючись на святкування Сімхат Тора.

Трамп привітав укладення угоди, зазначивши, що «ніколи не бачив нічого подібного».

«Це день, за який люди по всьому регіону та в усьому світі працювали, боролися, сподівалися й молилися. За останній місяць вони зробили речі, які, як я вважаю, були справді немислимими. Ніхто не думав, що таке може статися. Мирні жителі повертаються до своїх домівок. Заручники возз’єднуються з близькими. Це просто прекрасно. Я дивився це за лаштунками — рівень любові й скорботи… Я ніколи не бачив нічого подібного», — сказав Трамп.

13 жовтня ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, Трамп заявив про закінчення війни.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 7 серпня заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.

Від березня і до жовтня США та посередники намагалися врегулювати війну. Було кілька раундів перемовин, але сторони не змогли домовитись.

8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня уряд Ізраїлю схвалив цю угоду.